\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0622\u0642\u0627\u06cc \u0647\u0645\u062a\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062a\u0631\u0645\u0632 \u062a\u0648\u0631\u0645 \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0646\u0631\u062e \u062a\u0648\u0631\u0645 \u0645\u0627\u0647\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u06cc\u0631 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u0646\u0635\u0641 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n