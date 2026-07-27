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به مناسبت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در آیینی در بخش گلستان شهرستان بهارستان، از ۱۳۰ خادم ستاد نماز جمعه تجلیل شد. این مراسم با افتتاح کتابخانه مردمی مصلی صاحبالزمان (عج) و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب در گلزار شهدای منطقه همراه گردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه این مراسم، کتابخانه مردمی مصلی صاحبالزمان (عج) شهر گلستان نیز با هدف توسعه فرهنگ مطالعه و بهرهمندی عموم شهروندان از خدمات فرهنگی، به طور رسمی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
همچنین در ادامه برنامههای این مناسبت، آیین غبارروبی و گلباران گلزار شهدای شهر گلستان با حضور مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مردم برگزار شد و شرکتکنندگان با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشتند.