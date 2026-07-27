به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد احمد اصغرنژاد، مسئول کاروان زیارتی پیاده روی اربعین گفت: در راستای فراهم‌سازی بستر زیارت مشتاقان، ۵۰ نفر از زائران استان کهگیلویه و بویراحمد از امروز ۵ مردادماه، سفر معنوی خود را به مقصد کشور عراق آغاز کردند.

وی با بیان اینکه این سفر به مدت یک هفته ادامه دارد افزود: زائران در این سفر زیارتی، ابتدا به نجف اشرف مشرف شده و پس از زیارت حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) و بهره‌مندی از فیوضات معنوی در شهر کوفه، برای زیارت بارگاه ملکوتی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) وارد کربلای معلی می شوند.