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در طریق الحسین(ع)

زائران اربعین حسینی پس از ورود به نجف اشرف و اذن از مولای متقیان قدم در طریق الحسین (ع) می گذارند مسیری که از امروز قدمگاه عاشقان شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۵- ۱۷:۴۹
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برچسب ها: اربعین حسینی(ع) ، زائران اربعین ، طریق الحسین
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