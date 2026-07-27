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با شایعهسازان برای ایجاد ترس، وحشت و ناامنی روانی در جامعه بهویژه در بستر رسانهها و فضای مجازی از طریق انتشار اخبار کذب برخورد قاطع می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر ضرورت صیانت از آرامش روانی و امنیت اجتماعی شهروندان، گفت: متأسفانه برخی جریانها با انتشار اخبار بیاساس، تلاش در القاء حس ناامنی دارند.
حجت الاسلام حمیدی تاکیدکرد: قانونگذار برای شرایط خاص، مجازاتهای تشدیدشدهای را برای جرائمی مانند تشویش اذهان عمومی و شایعهپراکنی تعیین کرده که در اوضاع کنونی که جنگ آمریکایی – صهیونی به کشور تحمیل شده، این قانون ملاک عمل و برخورد خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان از ابلاغ دستور قاطع به مراجع قضایی خبر داد و افزود: به همه دادستانهای سراسر استان تاکید شده که بارصد فضای مجازی و حقیقی با هر شخص یا گروهی که بخواهد با انتشار شایعات، آرامش روحی و روانی جامعه را خدشهدار کند، طبق ضوابط قانونی و با قاطعیت برخورد کنند.