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معاون اجرایی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد: ثبتنام سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در سامانه سپند به نشانی اینترنتی https://irtusepand.ir برای والدینی که تاکنون موفق به ثبت درخواست نشدهاند، همچنان امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجید فلاحتی با اشاره به پایان مهلت اولیه ثبت درخواست سرویس مدارس در سامانه سپند، تصریح کرد: بنا به اعلام مدیرعامل اتحادیه حملونقل مسافر شهری کشور، با توجه به درخواستهای متعدد والدین و وزارت آموزش و پرورش، امکان ثبت درخواست جدید در سامانه سپند فراهم شده است.
فلاحتی افزود: سامانه سپند با هدف ساماندهی، مدیریت و نظارت بر حملونقل دانشآموزی راهاندازی شده است و والدین میتوانند برای استفاده از سرویس مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، درخواست خود را در این سامانه ثبت کنند.
وی از والدینی که هنوز نشانی محل سکونت یا مدرسه فرزندشان قطعی نشده است، درخواست کرد؛ نسبت به ثبت نام درخواست در سامانه اقدام و پس از نهایی شدن آدرس محل سکونت و مدرسه، اطلاعات اولیه را ویرایش و ثبت نام را تکمیل کنند.
معاون اجرایی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به والدین دانشآموزان توصیه کرد؛ با توجه به این که تمامی اطلاعات رانندگان، خودروها و مسیرهای سرویس مدارس در سامانه سپند، ثبت و قابل مشاهده است و امکان نظارت مستمر آنلاین بر عملکرد ناوگان وجود دارد، برای حفظ امنیت و سلامت دانشآموزان، به هیچ عنوان از سرویسهای غیرمجاز و خارج از این سامانه استفاده نکنند.
فلاحتی در پایان تأکید کرد؛ اولویت تخصیص سرویس مدارس با والدینی است که در زمان مقرر درخواست خود را ثبت کردهاند.