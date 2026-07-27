نشست «ظرفیت‌های اربعین و ترویج نهج‌البلاغه» با حضور نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، اندیشمندان و پژوهشگران ایرانی و عراقی در مجتمع صافی‌الصفا نجف اشرف برگزار شد؛ نشستی که در آن سخنرانان، اربعین را ظرفیتی کم‌نظیر برای تبیین معارف نهج‌البلاغه، تقویت انسجام امت اسلامی و معرفی الگو‌های اخلاقی و اجتماعی مکتب علوی به جهان دانستند.

به گزارش خبرنگار به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نجف اشرف، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، با اشاره به حکمت ۲۸۹ نهج‌البلاغه گفت: امیرالمؤمنین(ع) در این حکمت، ویژگی‌های یک شخصیت الگو را بدون ذکر نام بیان کرده‌اند و این ویژگی‌ها با شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی اشتراکات فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه در این حکمت ۱۲ ویژگی فردی، هفت ویژگی اجتماعی و یک ویژگی شبه‌اجتماعی مطرح شده است، افزود: از جمله این ویژگی‌ها، بی‌اعتنایی به دنیا، شجاعت در میدان جهاد، شنیدن سخن مردم و مخالفت با هوای نفس است؛ ویژگی‌هایی که در سیره رهبر شهید انقلاب نیز به‌روشنی دیده می‌شود.

در ادامه این نشست، ابومهند، مسئول مجتمع صافی‌الصفا نجف اشرف، بر ضرورت روایت صحیح واقعه عاشورا تأکید کرد و گفت: اندیشمندان و نویسندگان باید عاشورا را همان‌گونه که رخ داده روایت کنند تا جامعه از افراط، تحریف و خیال‌پردازی دور بماند.

حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی کارنامی، امام جمعه ساری، نیز با تبیین پیوند مکتب علوی و حسینی، ایثار، کرامت و بخشش را از مهم‌ترین آموزه‌های مشترک اربعین و نهج‌البلاغه برشمرد و گفت: این دو مکتب، در حوزه‌های بصیرتی، اجتماعی و سیاسی نیز اشتراکات فراوانی دارند.

محمدهادی همایون، استاد دانشگاه امام صادق(ع)، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی روابط ایران و عراق، اربعین را تجلی عمیق این پیوند دانست و گفت: میزبانی مردم عراق، مبارزه مشترک با داعش و شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، این ارتباط را به پیوندی عمیق میان دو ملت تبدیل کرده است. وی تأکید کرد نهج‌البلاغه باید به‌عنوان چارچوبی برای فهم تاریخ، سیاست و جامعه مورد توجه قرار گیرد.

سیدفاضل الجابری، پژوهشگر علوم اسلامی، نهج‌البلاغه را منظومه‌ای معرفتی برای هدایت انسان، پرورش عقل و تمدن‌سازی توصیف کرد و گفت: این کتاب نباید تنها در قفسه‌ها بماند، بلکه باید در متن زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان حضور داشته باشد.

حجت‌الاسلام سیدجمال‌الدین دین‌پرور، رئیس بنیاد بین‌المللی نهج‌البلاغه، نیز اربعین را نماد عدالت‌خواهی، مبارزه با ظلم و بیداری امت اسلامی دانست و گفت: خدمت‌رسانی موکب‌ها و میزبانی از زائران، جلوه‌ای از فرهنگ علوی است و اربعین می‌تواند پیام عدالت، عزت و آزادگی را به جهان منتقل کند.

مجید کافی، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نهج‌البلاغه را منشوری برای حکمرانی و انسجام اجتماعی معرفی کرد و افزود: عدالت، مسئولیت‌پذیری، حقوق متقابل مردم و حاکم و مشارکت اجتماعی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این کتاب است و دنیاگرایی، انحراف نخبگان و تبدیل اختلاف‌ها به تفرقه، از عوامل تهدیدکننده انسجام اجتماعی به شمار می‌رود.

در پایان، حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی، مسئول مؤسسه نهج‌البلاغه عتبه حسینی، با تأکید بر اینکه اربعین نیازمند پیوند احساس و معرفت است، خواستار توجه بیشتر حوزه‌های علمیه و مراکز دینی به معارف نهج‌البلاغه شد و گفت: این اثر ارزشمند همچنان مهجور مانده و باید بیش از گذشته در متن آموزش و تبلیغ دینی قرار گیرد.