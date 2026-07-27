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مدیریت مصرف انرژی، معیار ارزیابی مدیران سیستان و بلوچستان شد
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ، استاندار سیستان و بلوچستان در چهارمین جلسه پایش انرژی استان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در شرایط کنونی کشور گفت: رئیسجمهور مدیریت مصرف انرژی را از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد استانها و مدیران اعلام کرده و این موضوع، مسئولیت مدیران را در قبال منابع عمومی دوچندان کرده است.
منصور بیجار با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود ریشه در ضعف مدیریت و اطلاعرسانی دارد، افزود: در کنار برخی چالشهای ناشی از سیاستگذاریهای کلان، در برخی حوزهها نیز ضعف مدیریتی وجود دارد که باید بدون تعارف اصلاح شود.
استاندار سیستان و بلوچستان، شفافیت را نخستین گام در مدیریت صحیح انرژی دانست و گفت: همه دستگاهها موظفاند اطلاعات مربوط به تولید، مصرف، میزان هدررفت و چالشهای حوزه آب، برق و سوخت را بهصورت شفاف در اختیار مردم و رسانهها قرار دهند؛ زیرا اطلاعرسانی صادقانه، زمینهساز اعتماد عمومی و همراهی مردم در مدیریت مصرف خواهد بود.
بیجار همچنین اصلاح الگوی مصرف را نیازمند فرهنگسازی مستمر دانست و افزود: دستگاههای اجرایی باید پیش از هر چیز خود به الگوی صحیح مصرف پایبند باشند و دستگاههای فرهنگی نیز با استفاده از همه ظرفیتهای خود، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مصرف بهینه ایفا کنند.
بیجار فرمانداران را مکلف کرد جلسات پایش انرژی را بهصورت منظم برگزار کنند و گفت: دستگاههای خدماترسان باید گزارشهای دقیق و مستند از وضعیت تولید، مصرف، هدررفت و منابع آب و برق هر شهرستان ارائه دهند تا تصمیمگیریها بر پایه اطلاعات واقعی انجام شود.
وی با اشاره به تدوین برنامه کاهش مصرف در شهرستانها خاطرنشان کرد: سهم هر شهرستان باید متناسب با ظرفیتها، شرایط و شاخصهای واقعی تعیین شود و عملکرد مدیران نیز بر همین اساس مورد ارزیابی قرار گیرد.
استاندار سیستان و بلوچستان برخورد با انشعابات غیرمجاز آب و برق را یکی از اولویتهای اصلی مدیریت انرژی عنوان کرد و گفت: خسارت ناشی از مصرفهای غیرمجاز بسیار سنگین است و جلوگیری از این هدررفت، بهمراتب کمهزینهتر و مؤثرتر از ایجاد ظرفیتهای جدید برای تولید آب و برق خواهد بود.
بیجار توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه استفاده از سامانههای خورشیدی در بخش خانگی را از برنامههای راهبردی استان برشمرد و گفت: تجربه موفق کشورهای همسایه در این حوزه باید مورد بررسی قرار گیرد تا با ایجاد سازوکارهای حمایتی، زمینه گسترش استفاده از پنلهای خورشیدی در استان فراهم شود.
استاندار در پایان تأکید کرد: از این پس عملکرد فرمانداران و مدیران اجرایی در حوزه مدیریت مصرف انرژی، کاهش هدررفت منابع، شفافسازی، فرهنگسازی و اجرای برنامههای اصلاح الگوی مصرف، از مهمترین شاخصهای ارزیابی آنان خواهد بود.