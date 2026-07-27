

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی گفت: ستاد اربعین آستان قدس رضوی برای خدمت‌رسانی گسترده به زائران اربعین حسینی در چهار محور برنامه ریزی کرده است اعزام کاروان خدام رضوی به عراق، تجلیل از ۴۰۰ موکب عراقی، خدمت‌رسانی در مرز‌های شش‌گانه و استقرار مواکب در ۱۷ استان مسیر زائران، از مهم‌ترین برنامه‌های امسال این ستاد است.

محمدحسین استادآقا با اشاره به فعالیت ستاد اربعین آستان قدس رضوی برای ششمین سال متوالی، افزود: برنامه‌های امسال این ستاد با بهره‌گیری از تجربیات سال‌های گذشته و با اعمال تغییرات و خلاقیت‌هایی در شیوه اجرا، در چهار محور اصلی طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

وی با تشریح نخستین محور فعالیت‌های ستاد اربعین آستان قدس رضوی، ادامه داد: در بخش اعزام، کاروانی حدود ۶۰ نفره از خدام رضوی به کشور عراق اعزام می‌شوند و در چهار مسیر پیاده‌روی اربعین حضور خواهند یافت و ضمن خدمت‌رسانی، از مواکب عراقی تجلیل خواهند کرد.

استاد آقا، تصریح کرد: تاکنون در سال‌های مختلف از بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ موکب عراقی تجلیل شده است و امسال نیز ۴۰۰ موکب مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و همچنین در سال‌های گذشته توفیق حضور تولیت آستان قدس رضوی در روز‌های آغازین این برنامه و تشرف به عتبات عالیات را داشته‌ایم که امیدواریم امسال نیز این توفیق حاصل شود و پرچم متبرک حرم مطهر رضوی به مواکب، اهدا شود.

وی ادامه داد: دومین محور برنامه‌های ستاد اربعین در مرز‌های شلمچه، چذابه، خسروی، مهران، باشماق و تمرچین، خادمیاران رضوی استان‌ها در خروجی‌های کشور مستقر خواهند شد و به زائران اربعین حسینی خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی بیان کرد: سومین محور فعالیت‌ها نیز به استقرار و فعالیت مواکب رضوی در ۱۷ استان واقع در مسیر‌های منتهی به مرز‌های کشور اختصاص دارد تا زائرانی که در مسیر عزیمت به سمت مرز‌ها قرار دارند، از خدمات و پذیرایی این مواکب بهره‌مند شوند.

استادآقا گفت: آشپزخانه مرکزی مهران فعالیتش استمرار خواهد داشت این آشپزخانه همزمان با آغاز موج عزیمت زائران به عتبات عالیات فعالیت خود را آغاز کرد و بنا بر برنامه‌ریزی انجام‌ شده، با دستور تولیت آستان قدس رضوی، خدمت‌رسانی آن تا دو روز پس از اربعین، یعنی بیست‌ودوم ماه صفر، ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت آشپزخانه مرکزی مهران با هدف خدمت‌رسانی به زائرانی پیش‌بینی شده است که در مسیر بازگشت از زیارت اربعین به مرز مراجعه می‌کنند؛ چرا که در این ایام بخش قابل توجهی از مواکب فعالیت خود را به پایان رسانده‌اند بر همین اساس، قرارگاه امام رضا (ع) در مهران نیز آماده خواهد بود تا با تداوم خدمت‌رسانی، پذیرای زائران حسینی در مسیر بازگشت باشد.