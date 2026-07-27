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با وقوع حادثه واژگونی یک خودروی پراید، بلافاصله دو کد عملیاتی تیمهای اعزامی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کرمان وارد عرصه عمل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان در جریان تردد در مسیر پرتردد و دشوار «ایلام به دهلران»، با وقوع حادثه واژگونی یک خودروی پراید، بلافاصله دو کد عملیاتی تیمهای اعزامی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کرمان وارد عرصه عمل شد.
این حادثه منجر به آسیبدیدگی سه نفر شامل یک زن و ۲ مرد در رده سنی ۴۵ تا ۶۰ سال شده بود.
تیمهای عملیاتی اورژانس با سرعت و دقت بالا، بلافاصله پس از دریافت حادثه، عملیات نجات و تثبیت وضعیت مصدومان را آغاز کردند.
کارشناسان عملیاتی با مدیریت حادثه و با تکیه بر دانش تخصصی خود، ضمن جلوگیری از بروز آسیبهای ثانویه، مصدومان را از محل حادثه خارج کرده و اقدامات پیشبیمارستانی لازم را جهت انتقال ایمن آنها به مراکز درمانی انجام دادند.