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تاریخ نشان داده است که هرگاه دشمن با توهم و حمایت قدرتهای جهانی به مرزهای ایران نزدیک شده، با دیوار استوار مقاومت روبهرو شده است. آنچه در سال ۶۷ در «تنگه مرصاد» رخ داد، درس بزرگی برای تاریخ معاصر بود؛ جایی که گروهک جنایتکار منافقین با پشتوانه رژیم صدام، با شعار «امروز مهران، فردا تهران»، تلاش کردند تنها در ۲۳ ساعت، نظام جمهوری اسلامی را از میان بردارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پس از پایان جنگ تحمیلی، در حالی که ملت ایران در حال بازسازی ویرانهها بود، منافقین با عملیات «فروغ جاویدان» و با حمایت مستقیم نیروهای عراقی، به مرزهای غرب کشور حمله کردند. اما آنها نمیدانستند که در تنگه مرصاد، رزمندگان ایران با رمز «یا علی»، آمادهی پاسخگویی هستند. عملیات مرصاد با ضدحملههای سریع و کوبنده، نه تنها پیشروی دشمن را متوقف کرد، بلکه با کشته و اسیر شدن بیش از هزار نفر از اعضای منافقین، رؤیای فتح تهران را برای همیشه به خاک و خون کشید.
امروز هم، همان روحیه و همان ریشه در تاریخ مقاومت، در عرصههای جدیدی همچون «تنگه هرمز» خودنمایی میکند. همانگونه که سال ۶۷، دشمن در تنگه مرصاد زمینگیر شد، امروز نیز اقدامات افتخارآفرین نیروهای مسلح در تنگه هرمز، نشاندهنده تداوم این مبارزه و دفن شدن رویاهای قدرتهای استکبار (آمریکا) در برابر اقتدار ملی ایران است. مقاومت، یک سنت تاریخی است که از مرصاد تا هرمز، پاسدار این خاک خواهد بود.