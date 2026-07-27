مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان توانست در تحقق شاخص‌ها و بودجه مصوب درتوانمند سازی صنایع کوچک، رتبه نخست کشور را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وحید آشتیانی با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد صنایع استان قم در مقیاس کوچک و متوسط هستند،گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی علاوه بر آماده کردن زیرساخت‌های تولید پایدار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، نهایت تلاش خود را به‌کار گرفته‌است تا از مرحله اخذ جواز تاسیس تا راه اندازی و بهره برداری در کنار صنعتگران باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم افزود: از جمله ابزار‌هایی که برای راهنمایی و هدایت سرمایه‌گذاران ایجاد شده کلینیک مشاوره کسب و کار است؛ در این بخش مشاوران توانمند در حوزه‌های مختلف از تهیه طرح‌های توجیهی گرفته تا انتقال فناوری و تامین مالی به روش‌های نوین به ارائه خدمت می‌پردازند تا مسیری مطمئن در صنعت را طی نمایند.

وی ادامه داد: در همین رابطه طی سال گذشته ۵۸ پروژه عارضه‌یابی و ۳۵ مورد پروژه بهبود صورت گرفت و بالغ بر سه هزار میلیارد ریال تامین مالی از منابع مختلف از جمله بانک ها، صندوق‌ها و سکو‌های تامین مالی جمعی انجام شد.

آشتیانی گفت: از دیگر اقدامات این شرکت برای تامین مالی و افزایش ظرفیت واحد‌های تولیدی، سپرده گذاری منابع داخلی و اهرم سازی آن نزد بانک عامل و اعطای یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش برای ۲۷ واحد صنعتی بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیاده‌سازی موفق مدل‌های توسعه خوشه‌های صنعتی در قم اشاره و خاطرنشان کرد: این شرکت در پیاده سازی مدل توسعه خوشه نیز پیشگام بوده و تا کنون پروژه توسعه خوشه را برای ۹ مزیت منطقه‌ای استان به اجرا در آورده و در این خصوص توانسته‌است در چهار خوشه عنوان برتر کشوری را کسب نماید.

آشتیانی افزود: احیاء مجدد واحد‌های غیرفعال از دیگر برنامه‌های حائز اهمیت شرکت شهرک‌های صنعتی استان است؛ در سال گذشته با پایش میدانی و برگزاری ۲۰ جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، ۴۳ واحد راکد در قم به چرخه تولید بازگشتند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم گفت: حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی، آموزش، انتقال فناوری و کمک به توسعه بازار محصولات واحد‌های صنعتی از دیگر خدمات معاونت صنایع کوچک این شرکت است.

در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قم بیش از ۲ هزار واحد صنعتی با ایجاد ظرفیت اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر مشغول به فعالیت هستند.