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دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران در رساله دکتری خود با حمایت بنیاد ملی علم ایران در پژوهشی به «بررسی و شناسایی ویروسهای آلودهکننده گیاه زعفران در استانهای مهم زعفرانخیز ایران» پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این پژوهش جدید نشان داده شده است که ویروسهای آلودهکننده این محصول راهبردی (زعفران) میتوانند کیفیت، کمیت و حتی توان تولید آن را تحت تأثیر قرار دهند.
این پژوهش زمینه را برای شناسایی ویروسهای جدید، تولید زعفران عاری از ویروس و ارتقای جایگاه صادراتی طلای سرخ ایران فراهم میکند.
هاجر والوزی فارغالتحصیل دکتری از دانشگاه تهران در این خصوص گفت: با توجه به اهمیت اقتصادی و صادراتی زعفران برای ایران، مطالعه عوامل بیماریزا بهویژه ویروسها، امری ضروری است. تحقیقات در این زمینه محدود بوده و احتمال شناسایی ویروسهای آلودهکننده جدید وجود دارد. علاوه بر شناسایی ویروسها، بررسی تأثیر آلودگی ویروسی بر کیفیت و کمیت محصول زعفران نیز حائز اهمیت است.
وی به نتایج مطالعات پیشین اشاره و اظهار کرد: بهعنوان مثال آلودگی به ویروس موزاییک زعفران (SaLV) بر کیفیت زعفران و متابولیتهای ثانویه آن مانند سافرانال، پیکروکروسین و استرهای کروستین تأثیر منفی میگذارد. این یافته، ضرورت مطالعه روی ویروسهای زعفران را دوچندان میکند، چرا که ممکن است حضور ویروسهای دیگر و تعامل آنها با یکدیگر، بر طول عمر بنهها، رشد و قدرت بنهزایی گیاه زعفران و همچنین کمیت و کیفیت محصول تأثیرات قابل توجهی داشته باشد.
والوزی هدف از این تحقیق را بهروزرسانی اطلاعات موجود در زمینه ویروسهای آلودهکننده زعفران در ایران و تدوین راهکارهای جامع مدیریت بیماریهای ویروسی این گیاه عنوان کرد.
وی افزود: نتایج این تحقیق میتواند در غربالگری ژنوتیپهای مقاوم زعفران به ویروسهای مهم، تولید گیاهان عاری از ویروس و ارائه سیستمهای ردیابی سریع در اهداف قرنطینهای مفید واقع شود و در نهایت به رشد کمی و کیفی تولید منجر شود.