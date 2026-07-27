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نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس: حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع تنش آبی رفسنجان دریافت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛احمد انارکی در جمع خبرنگاران تاکید کرد : این اعتبار برای رفع مشکل آب در نوق، حومه شرقی و حومه غربی واتصال این مناطق به مخزن اصلی رفسنجان هزینه می شود.
وی با اشاره به کمبود اعتبارات و فشار هزینهها بر دستگاههای اجرایی، افزود: در اوضاع کنونی، بسیاری از ادارات برای تأمین هزینههای جاری، حقوق، سوخت، آسفالت، آب و نان با محدودیت جدی مواجه هستند و با بودجه موجود، نباید انتظار اجرای گسترده طرحهای عمرانی را داشت.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با تأکید بر ضرورت هدایت منابع به سمت طرحهای ماندگار، افزود: اعتبارات باید در جایی هزینه شود که برای مردم خروجی و اثر پایدار داشته باشد، نه صرف هزینههای روزمره و مصرفی.
انارکی، همچنین با اشاره به ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: از این ظرفیت باید برای اجرای طرحهای زیرساختی در شهرستان بهویژه در حوزه راه، بهداشت و درمان و آبرسانی استفاده شود.
وی بااعلام آغازعملیات آسفالت و اجرای هشت جاده در رفسنجان، افزود: یکی از اولویتهای اصلی، ساماندهی راهها و تقویت زیرساختهای حیاتی رفسنجان است.
انارکی درباره وضعیت آب روستاها گفت: پارسال حدود ۸۰ روستا با مشکل آب مواجه بودند، اما امسال این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است.