همزمان با تجمعات شبانه مردم در حسینیه ایران، دوره آموزش کار با سلاح با هدف ارتقای آمادگی و آشنایی شرکت‌کنندگان با اصول ایمنی و مهارت‌های تیراندازی در میدان شهدای اراک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با تجمعات شبانه مردم در حسینیه ایران، میدان شهدای اراک میزبان دوره آموزش کار با سلاح بود؛ دوره‌ای که با حضور علاقه‌مندان و با هدف افزایش آمادگی و ارتقای مهارت‌های عمومی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این دوره، ابتدا با اصول کار با سلاح، نکات ایمنی و مهارت‌های تیراندازی آشنا شدند و در ادامه، آموخته‌های خود را در قالب یک رقابت دوستانه محک زدند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: هدف از برگزاری این برنامه، افزایش آمادگی، ارتقای مهارت و آشنایی مردم با اصول صحیح و ایمن کار با سلاح است.

شرکت‌کنندگان نیز با استقبال از برگزاری این دوره، آموزش‌های ارائه‌شده را در شرایط کنونی ضروری دانستند و بر تداوم برگزاری برنامه‌های آموزشی مشابه تأکید کردند.