به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی سیرجان از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در عملیات مأموران پاسگاه "خیرآباد" خبر داد.

سرهنگ"رمضان نژاد" با اشاره به توقیف این کامیون در محور"سیرجان- شیراز" با ۴ پلمب و مدارک جعلی مربوط به حلال نفتی گفت: سوخت‌های قاچاق به شرکت نفت تحویل و راننده که در صدد انتقال این محموله به شرق کشور بود به مرجع قضائی معرفی شد.