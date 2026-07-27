به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امروز در دیدار با جمعی از مسئولان اجتماعات سطح شهر مشهد اظهار کرد: اگر کاری امروز قلب نازنین امام زمان (عج) را راضی نگه دارد، همین کاری است که شما بیش از یکصد و پنجاه شب است در موکب‌ها انجام می‌دهید.

وی افزود: اینکه مردم به صحنه بیایند همان مقدمه‌سازی برای ظهور است که شما در حال انجام آن هستید، شما در حال انجام کار و مجاهدت بزرگی هستید، پس قدر و جایگاه خود را بشناسید.

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه مبارزه نیازمند ابزار و عواملی است، گفت: اگر مبارزه روزی از بین برود، پویایی انقلاب نیز از بین خواهد رفت و این انقلاب نمی‌تواند به هدف نهایی خود که همان رسیدن به نقطه ظهور است، دست پیدا کند.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه هزینه مبارزه باید به نحوی باشد که نیرو‌های انقلابی برای ما باقی بمانند، عنوان کرد: بنابراین شما باید مردم را در این مسیر با توجه با شرایط روز حفظ کنید و این کار با چالش و سختی همراه هست؛ زیرا همه افراد جامعه و اقشار که با یکدیگر هم نظر و هم سلیقه نیستند، باید با وجود همین تفاوت‌ها و اختلافات حضور در میدان و مبارزه را حفظ کنیم.

وی با اشاره به حملات اخیر آمریکا تأکید کرد: امروز وضعیت ما نسبت به آمریکا در ضربه زدن به امکانات و تجهیزات، موقعیت بالاتری هست تا حدی که آمریکا دوباره به فکر آتش‌بس افتادند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه خونخواهی مردم نسبت به خون رهبر شهید انقلاب بستر مناسبی برای تداوم روحیه مبارزه ما با استکبار است، گفت: بنابراین شما باید بتوانید با برنامه‌ریزی و طرح‌های منسجم، شرایط را به شکلی مدیریت کنید تا بر استکبار پیروز شویم.