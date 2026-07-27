تعیین شهریه مدارس غیردولتی بر اساس عدالت و کیفیت
معاون توسعه و نظارت بر امور مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: شهریه مدارس غیردولتی با سامانه هوشمند تعیین می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیرضا اسلامینژاد معاون توسعه و نظارت بر امور مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در نشست شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان با اشاره به عملکرد استان در ثبت اطلاعات مراکز غیردولتی گفت: کهگیلویه و بویراحمد در ثبت این اطلاعات عملکرد مطلوبی داشته و در بخش مراکز، ثبت اطلاعات به صورت صددرصدی انجام شده است.
اسلامی نژاد شورای نظارت را یکی از ارکان مهم سیاستگذاری و تصمیمگیری در حوزه مدارس غیردولتی دانست و افزود: این شورا نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و صیانت از حقوق دانشآموزان و خانوادهها دارد.
معاون توسعه و نظارت بر امور مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تعیین شهریه مدارس غیردولتی بر اساس قانون و از طریق سامانه انجام میشود، تصریح کرد: در این سامانه شاخصهایی همچون نیروی انسانی، فضای آموزشی، امکانات، کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی و سایر مؤلفههای قانونی بررسی شده و شهریه مدارس بر مبنای این شاخصها تعیین میشود.
اسلامینژاد با اشاره به اینکه سامانه شهریه همچنان در مرحله تکمیل و رفع نواقص قرار دارد، افزود: انتظار میرود استانها با ثبت دقیق اطلاعات و ارائه بازخوردهای تخصصی، وزارت آموزش و پرورش را در تکمیل این سامانه و افزایش دقت و شفافیت فرآیند تعیین شهریه یاری کنند.
معاون توسعه و نظارت بر امور مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر توسعه نظارت هوشمند خاطرنشان کرد: صدور مجوز، تأیید صلاحیت، تعیین شهریه و نظارت بر عملکرد مدارس، چهار مأموریت اصلی شورای نظارت است که اجرای دقیق آنها با بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی دنبال میشود.
وی کیفیت آموزشی را مهمترین عامل انتخاب مدارس غیردولتی از سوی خانوادهها عنوان کرد و افزود: ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی باید همواره در اولویت مدیران و مؤسسان این مدارس قرار داشته باشد.
در ادامه این نشست، مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به اجرای سامانه تعیین شهریه مدارس غیردولتی گفت: امسال برای نخستین بار فرآیند تعیین شهریه به صورت سامانهای انجام میشود و مؤسسان پس از بارگذاری اطلاعات و مستندات، شهریه نهایی را بر اساس بررسیهای کارشناسی و شاخصهای قانونی دریافت خواهند کرد.
ایوب رضایی با بیان اینکه سامانه تعیین شهریه گامی مهم در راستای شفافسازی است، افزود: با توجه به اینکه این سامانه نخستین سال اجرای خود را سپری میکند، وجود برخی نواقص طبیعی است و باید فرصت کافی برای بررسی دقیق اطلاعات و اصلاح احتمالی پروندهها در اختیار استانها قرار گیرد.
وی تأکید کرد: تعیین شهریه باید بر پایه عدالت، بررسی کارشناسی مستندات و حفظ حقوق مؤسسان، دانشآموزان و خانوادهها انجام شود و نباید صرفاً سرعت در ثبت و تأیید اطلاعات ملاک تصمیمگیری باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به افزایش هزینههای مدارس غیردولتی افزود: شهریه مدارس غیردولتی با شاخصهای قانونی و کارشناسی تعیین می شود.
رضایی هدف اصلی شورای نظارت را تعیین شهریهای منصفانه و متناسب با کیفیت خدمات آموزشی، هزینههای واقعی مدارس و صیانت از حقوق خانوادهها و مؤسسان عنوان کرد و گفت: همه تصمیمات این شورا در چارچوب قانون و با رویکرد کارشناسی اتخاذ میشود.