مدیرکل بیمه سلامت خوزستان : افراد مشمول دهک‌های درآمدی اول تا پنجم بدون پرداخت حق بیمه و به صورت خودکار زیر پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل بیمه سلامت خوزستان با اشاره به سیاست‌های حمایتی این سازمان برای کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها، از تداوم پوشش رایگان بیمه سلامت برای دهک‌های درآمدی اول تا پنجم خبر داد.

محمدرضا رضایی گفت: در چارچوب قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و مصوبات هیئت وزیران، تمامی مشمولان دهک‌های اول تا پنجم بدون پرداخت حق بیمه و به صورت خودکار زیر پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند و برای بهره‌مندی از این خدمات نیازی به مراجعه حضوری ندارند.

وی با اشاره به حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج افزود: تمامی بیماران نشان‌دار شده در صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، بدون توجه به دهک درآمدی، از خدمات رایگان بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند.

به گفته وی، بیش از ۸۰ درصد بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت نیز بدون پرداخت حق بیمه از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند.

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان درباره وضعیت دهک‌های ششم تا دهم ادامه داد: دولت بخشی از حق بیمه این گروه‌ها را متناسب با دهک درآمدی پرداخت می‌کند و متقاضیان با پرداخت سهم تعیین‌شده می‌توانند برای مدت یک سال از پوشش بیمه پایه سلامت استفاده کنند.

رضایی تصریح کرد: دهک ششم با پرداخت ۴۰ درصد، دهک هفتم ۵۰ درصد، دهک هشتم ۶۰ درصد، دهک نهم ۷۰ درصد و دهک دهم با پرداخت کامل حق بیمه سرانه، امکان بهره‌مندی از خدمات بیمه سلامت را خواهند داشت.

وی با تأکید بر لزوم رعایت شرط خانوار برای برخورداری از پوشش بیمه‌ای یکپارچه، افزود: شهروندان می‌توانند از طریق کد دستوری #۱۶۶۶*، سامانه تلفنی ۱۶۶۶ یا سامانه شهروندی بیمه سلامت، از وضعیت بیمه‌ای خود مطلع شوند و متقاضیان دهک‌های ششم تا دهم نیز از طریق سامانه شهروندی یا دفاتر پیشخوان برای ثبت‌نام اقدام کنند.

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان در پایان با اشاره به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای منتخب، گفت: بیمه‌شدگان در سطح نخست خدمات سلامت از چهار ویزیت رایگان بهره‌مند می‌شوند و در صورت رعایت نظام ارجاع، سهم پرداختی آنان در خدمات تخصصی و بستری نیز به حداقل می‌رسد.