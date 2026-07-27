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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران از برنامهریزی برای برپایی مراسمهای ویژه زیارت اربعین، پیادهروی و تجمع جاماندگان در مساجد، میادین و فضاهای عمومی تهران و شهرستانها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با حضور در یکصد و چهل و هشتمین اجتماع شبانه مردم شهرستان قدس گفت:در ایام اربعین حسینی مراسم ویژه زیارت اربعین، پیاده روی و تجمع جاماندگان اربعین برگزار میشود.
حجتالاسلام محمودی افزود: مراسم ویژه اربعین حسینی در مساجد، بقاع متبرکه، فضاهای عمومی و میادین شهر تهران و همچنین شهرستانهای استان تهران برپا میشود.