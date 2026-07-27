\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0631\u0648\u062d \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0647\u0631\u06cc \u060c\u00a0 \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u06a9\u0644 \u063a\u0644\u0647 \u0648 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0627\u0632\u0631\u06af\u0627\u0646\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u06a9\u0644 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u06af\u0646\u062f\u0645\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06f4\u06f1 \u0648 \u06cc\u06a9 \u062f\u0647\u0645 \u0647\u0645\u062a \u0627\u0633\u062a.\n