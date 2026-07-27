نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۲۴۱ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های این شهرستان خبر داد و گفت: این اعتبار بر اساس اولویت طرح‌ها هزینه خواهد شد.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای برنامه‌ریزی این شهرستان از اختصاص ۲۴۱ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های شازند خبر داد.

هادیان‌پور گفت: این اعتبار با هدف اجرای طرح‌های اولویت‌دار شهرستان اختصاص یافته و هزینه‌کرد آن بر اساس اولویت‌بندی طرح‌ها انجام خواهد شد.

او افزود: طرح‌های مهم و ضروری شهرستان باید در اولویت تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات قرار گیرند تا منابع موجود بیشترین اثرگذاری را در توسعه و رفع نیازهای مردم داشته باشد.