پخش زنده
امروز: -
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر تقویت نقش اجتماعی دانشگاهها از واگذاری حدود ۱۵ طرح ملی برای حل مسائل حاد کشور به دانشگاهها و پژوهشگران خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سی و سومین جلسه شورای عالی عتف با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور و پیمان صالحی، دبیر شورای عالی عتف، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، صمد نژادابراهیمی، مدیر کل پژوهشی وزارت علوم، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران و سایر مسئولان آموزش عالی در وزارت علوم برگزار شد.
حسین سیماییصراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به جایگاه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در راهبری پژوهش کشور افزود: شورای ویژه وزارتخانه، شورایی است که همه دستگاههای کشور در آن عضویت دارند و ۲۱ کمیسیون آن نیز با حضور معاونان محترم وزرا فعالیت میکنند.
وی افزود: وظیفه این شورا، راهبری تحقیقات و پژوهش در کشور و ایجاد انسجام در حوزه پژوهش است و خوشبختانه یکی از دستاوردهای این دوره، با پیگیریهای شخص رئیسجمهور و معاون اول رئیس جمهور، تقویت هرچه بیشتر ارتباط دانشگاه با جامعه، صنعت و حل مسائل کشور بوده است.
وزیر علوم با بیان اینکه این رویکرد، نشانه دانشگاهی با مسئولیت اجتماعی است، ادامه داد: در کنار فعالیتهای گذشته، پس از جنگ و تجاوز دژخیمانه آمریکاییها و صهیونیستها، در وزارت علوم دفتری با عنوان دفتر مدیریت حل کلانمسئلهها تشکیل شد که به اختصار از آن با عنوان «دفتر محکم» یاد میکنیم.
سیماییصراف تصریح کرد: این دفتر نیز بخشی از مسئولیت ارتباط با صنعت و جامعه را بر عهده دارد و در همین مدت کوتاه، عملکرد قابلتوجهی از خود نشان داده است؛ بهطوری که بیش از ۱۰ تا ۱۵ طرح ملی که مشخصاً مرتبط با مسائل حاد کشور و در چارچوب کلانمسئلهها تعریف میشوند، از سوی دستگاههای اجرایی دولت به وزارت علوم واگذار شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این طرحها ناظر بر مسائلی هستند که در دوران پساجنگ به وجود آمدند یا در جریان جنگ شکل گرفتند و اکنون نیازمند راهحلهای علمی و پژوهشی هستند.
وزیر علوم همچنین با اشاره به پیگیریهای مستمر رئیسجمهور، گفت: در نشستهای مختلفی که با حضور استادان حوزههای گوناگون در همین سالن برگزار شد، در هر جلسه معمولاً چهار تا پنج مسئله که از نظر رئیسجمهور جزء مسائل ملی کشور محسوب میشد، شناسایی و برای آنها پژوهشگر و محقق انتخاب شد.
وی افزود: این مسائل در حوزههایی همچون کشاورزی، امنیت غذایی، انرژی، آب، هوا، محیطزیست، پسماند و موضوعات مشابه تعریف شدهاند و هماکنون استادان و پژوهشگران دانشگاهی مشغول کار بر روی آنها هستند.
سیماییصراف در ادامه با ابراز خرسندی از این روند گفت: با پیگیریهای دو شخصیت دانشگاهی (رئیس جمهور و معاون اول) که در رأس دولت قرار دارند، ارتباط دانشگاه با جامعه فعالتر شده و میتوان گفت: احساس مسئولیت اجتماعی دانشگاهها نیز بیش از گذشته تقویت شده است.
وی تأکید کرد: امروز دانشگاه نسبت به مسائل و چالشهای کشور، احساس تعهد و وظیفه بیشتری دارد؛ هرچند به نظر من هنوز در آغاز راه هستیم و وضعیت موجود رضایتبخش نیست.
وزیر علوم با اشاره به ظرفیت بالای دانشگاهها و پژوهشگران کشور افزود: توان علمی دانشگاهها و پژوهشگران ما بسیار فراتر از وضع موجود است و امیدواریم بتوانیم با شتاب بیشتر و با بسیج هرچه بیشتر امکانات و ظرفیتهای دانشگاهی، مسئولانهتر در خدمت جامعه باشیم.