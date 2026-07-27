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شهروندان مهاباد در تجمعی شبانه، ضمن ابراز حمایت قاطع از عملیاتهای موفقیتآمیز نیروهای مسلح در تنگه هرمز، بر ضرورت تقویت وحدت در تمامی عرصههای جبهه مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در تجمعات خودجوش و شبانه در شهر مهاباد، شرکتکنندگان با حضور گسترده خود، پیام حمایت و قدردانی خود را از اقدامات افتخارآفرین نیروهای مسلح در منطقه تنگه هرمز ابراز داشتند.
حاضرین در این تجمع ضمن ستایش شجاعت و اقتدار نیروهای نظامی، خاطرنشان کردند که این عملیاتها نشاندهنده آمادگی بالای دفاعی کشور و بازدارندگی در منطقه است. همچنین شرکتکنندگان با تأکید بر اهمیت همبستگی میان ملت و نهادهای نظامی، بر لزوم حفظ و گسترش وحدت در تمامی ساحات «جبهه مقاومت» جهت مقابله با چالشهای پیشرو تأکید کردند.