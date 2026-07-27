در صد و چهل و هشتمین شب ایستادگی، مردم باصلابت استان فارس با حضوری مقتدرانه، بر حمایت بی‌قید و شرط خود از نیرو‌های مسلح و جبهه مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در صد و چهل و هشتمین شب ایستادگی، مردم باصلابت استان فارس با حضوری مقتدرانه، بر حمایت بی‌قید و شرط خود از نیرو‌های مسلح و جبهه مقاومت تأکید کردند. فارسی‌های غیور در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب، بر حفظ انسجام ملی به عنوان ضامن امنیت و ثبات کشور تأکید کردند. این حضور مقتدرانه، نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی میان ملت و ارزش‌های اصیل انقلاب است که تاریخ آن را به عنوان نمادی از. ایستادگی ثبت خواهد کرد.