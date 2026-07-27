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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان از اعزام ۵ هزار و ۳۴۰ زائر در قالب ۱۷۸ سفر از ابتدای اجرای طرح اربعین حسینی (ع) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، فریبرز مرادی گفت: از مجموع سفرهای انجام شده، ۱۷۱ سفر با جابهجایی پنج هزار و ۱۳۰ زائر به مقصد مرز مهران و هفت سفر با جابهجایی ۲۱۰ زائر به مقصد مرز خسروی صورت گرفته است.
وی با اشاره به تداوم اجرای طرح اربعین حسینی (ع) افزود: روند اعزام زائران از استان به مرزهای کشور ادامه دارد و تمامی ظرفیتهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب، افزایش ایمنی سفرها و تسهیل جابهجایی زائران به کار گرفته شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان گفت: هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی مرتبط برای پشتیبانی از ناوگان حملونقل عمومی و تأمین امنیت سفرهای زائران انجام شده و هیچگونه محدودیتی در اعزامها وجود ندارد.
تا کنون بیش ۳۰ هزار زائر گیلانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی ثبت نام کردهاند.