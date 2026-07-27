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روزنامه دیلی تلگراف در انگلیس نوشت: اروپا با بحران انرژی روبروست، زیرا ذخایر گاز به پایینترین حد تاریخی خود رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ دیلی تلگراف اعلام کرد، شرکت مشاوره انرژی «وود مکنزی» میگوید قیمت برق و گاز در اروپا با رسیدن سطح ذخیرهسازی به پایینترین حد تاریخی، افزایش خواهد یافت.
به گفته شرکت مشاوره انرژی وود مکنزی، مخازن ذخیرهسازی در سراسر اروپا به حدود نصف کاهش یافته که پایینترین سطح تاریخی برای اواخر ژوئیه است.
این قاره اکنون در مسیر ورود به زمستان است و مخازن ذخیرهسازی با ظرفیت ۷۵ درصد، در مقایسه با میانگین پنج ساله نود درصد، در حال فعالیتاند. تحلیلگران وود مکنزی هشدار دادند: «اروپا در حال نزدیک شدن به منطقه بحران انرژی است.»
ذخایر گاز در نتیجه جنگ آمریکا علیه ایران که یک پنجم عرضه جهان را مختل کرده، کاهش یافته است.
ماسیمو دی اودورادو معاون رئیس تحقیقات گاز «وود مکنزی» هشدار داد که سطح پایین ذخیرهسازی و افزایش رقابت برای گاز طبیعی مایع (LNG) احتمالاً منجر به افزایش قیمت انرژی در ماههای آینده خواهد شد. وی گفت: ذخایر پایین اروپا، تقاضای قوی آسیا و رشد محدود عرضه جدید گاز طبیعی مایع تقریباً تضمینکننده افزایش قیمتها در طول زمستان امسال و تا سال ۲۰۲۷ است.
تلاش برای تأمین گاز برای زمستان، فشار بر بریتانیا را افزایش خواهد داد. هفته گذشته کریس اوشی، رئیس «بریتیش گاز» هشدار داد که این کشور به دلیل سطح پایین ذخیرهسازی، در طول زمستان با خطر کمبود مواجه است.
قیمت گاز اروپا روز دوشنبه پس از توقف حملات بین ایالات متحده و ایران در آخر هفته، با سریعترین سرعت در یک ماه کاهش یافت. با این حال قیمت گاز حدود هشتاد درصد بالاتر از سطح قبل از جنگ است. این واقعیت که اتحادیه اروپا ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع روسیه را از سال آینده پیشنهاد کرده است، به فشارها میافزاید.
بر اساس گزارش «وود مکنزی» ادامه این ممنوعیت و قوانین سختگیرانه جدید متان میتواند انعطافپذیری واردات را دقیقاً در لحظهای که اروپا بیشترین نیاز را به آن دارد، محدود کند. «وود مکنزی» اعلام کرد که ذخایر گاز بریتانیا حدود ۱۹ درصد کمتر از میزان آنها در همین زمان در سال گذشته است. با این حال، این شرکت مشاوره انرژی اعلام کرد که برخلاف اتحادیه اروپا، بریتانیا همچنان از طریق خطوط لوله از نروژ و از تولیدات خود به خوبی تأمین میشود.
آخرین باری که مخازن ذخیره گاز اروپا تا این حد خالی بودند، تابستان ۲۰۲۱ بود.
قیمت عمدهفروشی گاز یکی از اجزای اصلی قیمت خردهفروشی گاز است، بنابراین در نهایت هرگونه افزایش (یا کاهش) در قیمت عمدهفروشی اروپا به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد.
قیمت انرژی با نرخ ثابت افزایش یافت. قیمت قراردادهای نرخ ثابت در دو هفته هشت درصد افزایش یافته است، زیرا تأمینکنندگان انرژی به خانوارها هشدار دادهاند که در اواخر امسال انتظار صورتحسابهای بالاتری را داشته باشند.
به گزارش «یو سوئیچ»، ارزانترین معامله در بازار در دو هفته پس از افزایش ۴۲ درصدی قیمت عمدهفروشی گاز در بریتانیا، ۱۱۱ پوند افزایش یافته است. سقف بهای اعلام شده از سوی نهاد ناظر بر انرژی انگلیس، «آفجم» از ۱۶۴۱ پوند فعلی به هزار و هفتصد پوند در سال از ماه اکتبر افزایش خواهد یافت، حتی پس از اعلام اندی برنهام نخست وزیر جدید انگلیس مبنی بر کاهش ۵ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در قبوض برق.
یو سوئیچ گفت: تأمینکنندگان در حال حاضر هشدار میدهند که ممکن است در ماه اکتبر جهش بزرگتری در سقف قیمت وجود داشته باشد و افزایش دیگری در ژانویه رخ دهد. این یادآوری است که برای کسانی که تعرفههای استاندارد دارند، بازار انرژی آشفته است و خروج از سقف قیمت باید در اولویت باشد. خانوارهایی که تعویض را به تعویق انداختهاند، پساندازهایشان را روی میز میگذارند. منتظر نمانید تا سیستم گرمایشی را روشن کنید تا بفهمید زمستان چقدر برایتان هزینه خواهد داشت.
خوانندگان روزنامه تلگراف پس از کاهش قیمت نفت و گاز هشدار دادهاند که توقف حملات هوایی بین ایالات متحده و ایران هیچ چیز را تغییر نمیدهد.