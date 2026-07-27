رئیس مرکز بهداشت خوزستان با تأکید بر رعایت توصیه‌های پزشکی و بهداشتی، از سالمندان خواست پیش از حضور در پیاده‌روی اربعین با پزشک معالج خود مشورت کرده و با آمادگی کامل راهی این سفر معنوی شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت سالمندان در پیاده‌روی اربعین، بر ضرورت آمادگی جسمانی و رعایت توصیه‌های پزشکی پیش از آغاز سفر تأکید کرد.

دکتر مهرداد شریفی افزود: سالمندان پیش از سفر باید از آمادگی جسمانی کافی برخوردار باشند و درباره وضعیت سلامت خود با پزشک معالج مشورت کنند. همچنین همراه داشتن وسایل مورد نیاز از جمله گلوکومتر برای بیماران دیابتی، سمعک، داروهای ضروری و یک نسخه از پرونده پزشکی و دفترچه بیمه ضروری است.

وی با توصیه به برنامه‌ریزی مناسب مسیر افزود: انتخاب مسیرهای مناسب، پرهیز از تردد در مسیرهای دشوار و همراه داشتن وسایلی مانند چراغ‌قوه، باتری اضافه و آب آشامیدنی شخصی، می‌تواند ایمنی سالمندان را در طول سفر افزایش دهد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، همراهی اعضای خانواده یا دوستان را یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ سلامت سالمندان در این سفر معنوی دانست و گفت: سالمندان نباید در طول مسیر تنها بمانند و بهتر است کارت شناسایی حاوی مشخصات فردی، شماره تماس همراهان، بیماری‌های زمینه‌ای و داروهای مصرفی را همراه داشته باشند.

شریفی رعایت نکات بهداشتی از جمله استفاده منظم از محلول ضدعفونی‌کننده دست، خودداری از مصرف غذاهای غیربهداشتی، پرهیز از استفاده مشترک از بطری آب و مراجعه سریع به مراکز درمانی در صورت بروز علائم بیماری را از دیگر توصیه‌های مهم برشمرد.

وی ادامه داد: سالمندان باید لباس متناسب با شرایط آب‌وهوایی بپوشند، در ساعات مختلف روز استراحت کافی داشته باشند، از قرار گرفتن در معرض گرمای شدید، سرما، دود و آلودگی هوا پرهیز کنند و مسئولیت حمل بارهای سنگین به آنان واگذار نشود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان همچنین بر توجه ویژه به سالمندان مبتلا به آلزایمر و دیابت تأکید کرد و افزود: بیماران مبتلا به آلزایمر پیش از سفر حتماً با پزشک خود مشورت کنند و همراهان نیز عکس جدید بیمار را به همراه داشته باشند. سالمندان مبتلا به دیابت نیز لازم است به طور مرتب پاهای خود را از نظر وجود زخم بررسی کرده و از کفش مناسب استفاده کنند تا از بروز عوارض احتمالی پیشگیری شود.