مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از قطع هوشمند و از راه دور برق یک‌هزار و ۵۵۳ مشترک پرمصرف در بخش‌های اداری، تجاری، خانگی و کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ستار نظری اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و با هدف حفظ پایداری شبکه برق، برق هزار و ۵۵۳ مشترک پرمصرف در بخش‌های اداری، تجاری، خانگی و کشاورزی به صورت هوشمند و از راه دور قطع شد.

وی افزود: این تعداد مشترک، ۶۵ مگاوات مصرف برق داشته‌اند که با توجه به شرایط اوج بار و افزایش دمای هوا، مدیریت مصرف در این بخش‌ها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

نظری با تاکید بر لزوم همکاری مشترکان در روز‌های گرم سال، بیان داشت: پایداری شبکه برق در شرایط کنونی، نیازمند مشارکت جدی همه مشترکان، به‌ویژه مشترکان پرمصرف است و انتظار می‌رود این دسته از مشترکان با رعایت الگوی مصرف، صنعت برق را در خدمت‌رسانی مطلوب یاری کنند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق خوزستان تصریح کرد: تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی دمای آسایش، پرهیز از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار، خاموش کردن روشنایی‌های اضافی و جابه‌جایی مصارف غیرضروری به ساعات کم‌باری، از جمله راهکار‌های موثر برای کاهش فشار بر شبکه برق است.

وی می‌گوید: پایش مصرف مشترکان به صورت مستمر و هوشمند انجام می‌شود و در صورت بی‌توجهی به اخطار‌ها و عبور از الگوی تعیین‌شده، اعمال محدودیت برای مشترکان پرمصرف در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نظری همچنین از همه مشترکان خواست با رعایت اصول صرفه‌جویی و مصرف بهینه، در عبور موفق از دوره اوج مصرف تابستان و تداوم پایداری شبکه برق استان همکاری کنند.

پیش از این نیز مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در ۲۱ تیرماه سال جاری از قطع هوشمند برق ۹۶۴ مشترک پرمصرف در بخش‌های خانگی، تجاری، اداری و کشاورزی خبر داده بود.