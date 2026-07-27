به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ سجاد سلمانی گفت:در پی اقدامات فنی پلیسی مشخص شد قاچاقچیان کالا، تعدادی اموال و اجناس خانگی قاچاق را در انبار یکی از واحد‌های صنفی نگهداری می‌کنند.

وی افزود: نتیجه تحقیقات در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت که در نتیجه دستور توقیف اموال قاچاق صادر شد.

فرمانده انتظامی صومعه سرا گفت: طی هماهنگی‌های انجام شده گروهی از ماموران به محل اعزام و در بازرسی از محل بیش ۵۰ دستگاه انواع لوازم خانگی و آشپزخانه خارجی کشف و به همراه متهم پرونده به دادسرا منتقل کردند.

سرهنگ سجاد سلمانی افزود: کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۱۸ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند.

وی از شهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.