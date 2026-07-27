نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بسیاری از شهرستان‌های کشور، اعتبارات ویژه‌ای برای محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده است، با اشاره به مغفول ماندن بسیاری از مناطق محروم پایتخت، خواستار تدوین «سند محرومیت‌زدایی تهران» پیش از فصل بودجه‌ریزی، برای جذب عادلانه اعتبارات شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم عزیزی در جلسه شورای اداری که در محل فرمانداری تهران برگزار شد، به تبیین تفاوت میان «اعتبار محرومیت‌زدایی» و «هزینه‌کرد قابل‌قبول مالیاتی» پرداخت و تصریح کرد: فعالان فرهنگی و خیران باید با این تفاوت‌های قانونی آشنا باشند تا بتوانند در جذب منابع برای پروژه‌های عام‌المنفعه بهتر عمل کنند.

وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای توسعه عدالت اجتماعی، گفت: فعالان فرهنگی و خیرین باید با بهره‌گیری از سازوکار‌های قانونی همچون «هزینه‌کرد قابل‌قبول مالیاتی»، در مسیر محرومیت‌زدایی از مناطق کم‌برخوردار گام بردارند.

وی افزود: خدمت به مردم به‌ویژه در مناطق محروم، رسالتی است که فعالان فرهنگی با اشراف کامل بر نیاز‌های میدانی در حال پیگیری آن هستند.

وی با اشاره به اهمیت سازماندهی و تقسیم کار فرهنگی در مناطق مختلف کشور، افزود: ما باید برای طرحهای اولویت‌دار، برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم و با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط، اعتبارات لازم را برای پیشبرد اهداف فرهنگی و محرومیت‌زدایی جذب کنیم.

وی در تشریح «هزینه‌کرد قابل‌قبول مالیاتی» توضیح داد: طبق قانون، خیرینی که در طرحهای عام‌المنفعه و محرومیت‌زدایی مشارکت می‌کنند، مبالغ پرداختی آنان به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی لحاظ می‌شود. به این معنا که اگر خیری مبلغی را در یک طرح مشخص فرهنگی یا خیریه صرف کند، آن مبلغ می‌تواند از مالیات قطعی وی کسر شود که این امر مشوق بسیار مهمی برای تقویت حضور مردم در عرصه توسعه و آبادانی مناطق محروم است.

عزیزی بر ضرورت تعامل مستمر میان بدنه اجرایی، خیرین و دستگاه‌های قانون‌گذار برای حل مشکلات مردم تأکید کرد و از آمادگی مجلس برای پیگیری و حمایت از طرح‌های کارشناسی‌شده در راستای ارتقای سطح زندگی مردم در مناطق کم‌برخوردار خبر داد.