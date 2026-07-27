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پویش «شوق زیارت» برای اعزام مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان به کربلای معلی آغاز شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان اعلام کرد:پویش شوق زیارت کربلای معلی با شعار "یاریگر کسانی باشیم که در حسرت زیارت ماندهاند"، در استان کرمان در حال اجرا است و از همه آحاد مردم مؤمن و خیران استان برای همکاری با این نهاد در پویش خداپسندانه، مشارکت کنند.
ناصر عسکری نژاد افزود:اولویت اصلی در این پویش اعزام افراد زیارتاولی، از خانوادههای نیازمند است که به هر علت تا کنون نتوانستهاند به کربلای معلی مشرف شوند.
بگفته وی پارسال با کمک مردم خیر و نوع دوست استان حدود پنج هزار نفر از مددجویان واجد شرایط استان کرمان، در قالب کاروانهای «شوق زیارت» به کربلای معلی اعزام شدند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان افزود: کمیته امداد با اجرای این پویش و با مشارکت و همکاری مردم نیکوکار و خیران استان، تلاش میکند تا افراد نیازمند و مددجویان زیارت اولی را در ایام اربعین حسینی در قالب کاروانهای زیارتی به کربلای معلی اعزام کند.
عسکرینژاد خاطر نشان کرد: خیران نیکوکار میتوانند با شماره گیری کد دستوری #۰۳۴*۸۸۷۷* در این طرح خداپسندانه مشارکت کنند.