بر اساس مطالعات زمانی که دمای هوا به بالای ۴۰ درجه می‌رسد به ازای هر درجه ۲.۵ تا ۵ درصد به مصرف آب شرب مشترکان افزوده می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: این رقم در خراسان رضوی ۲۳ صدم درصد (کمتر از نیم درصد) است و فاصله معنا داری با نرم معمول دارد که نشانه افزایش سوادآبی مشترکان آب در این استان است.

حسین امامی افزود: در چهار ماه امسال ۷۰ میلیون و ۱۸۶ هزارو ۵۸۸ متر مکعب آب در خراسان رضوی مصرف شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶۱ هزارو ۶۱ متر مکعب افزایش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه کمتر از ۹۵ درصد آب شرب یک میلیون و ۳۹۰ هزار مشترک شهری و روستایی در این استان از منابع زیر زمینی و تنها ۵ درصد از آب‌های سطحی وابسته به بارش‌های موسمی تامین می‌شود اظهار داشت: با افزایش دمای هوا در برخی مناطق استان و قطع برق، ضمن بالا رفتن میزان مصرف، روند برداشت از سفره‌های زیر زمینی هم افزایش می‌یابد وزمان ذخیره سازی آب در منابع دچار اختلال می‌شود.

امامی خاطرنشان کرد: گرمای هوا در برخی مناطق خراسان رضوی ۴۱ درجه سانتیگراد را پشت سرگذاشت و باعث افزایش مصرف آب شرب وفشار بر منابع آب شرب استان شد.