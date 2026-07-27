به همت بنیاد علوی، ۸۰ زائر اولی از استان همدان به کربلا معلی اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسئول بنیاد علوی در استان همدان گفت: در آستانه اربعین حسینی، مرکز حرکت‌های مردمی و جهادی بنیاد علوی پویش بزرگ «اعزام زائر اولی» را با هدف فراهم کردن زمینه زیارت عاشقان اباعبدالله (ع) اجرا می‌کند.

فاطمه حسن کاویار با اشاره به تخصیص اعتبار ۵۰۰ میلیون تومانی برای اعزام زائران این سفر معنوی افزود: این شمار زائر از ۱۰ شهرستان استان همدان به این زیارت عتبات عالیات مشرف می‌شوند.

او تصریح کرد: این پویش در راستای توسعه عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار کم‌برخوردار و ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی جهادی اجرا می‌شود و گامی در جهت تحقق آرزوی سال‌ها انتظار هزاران زائر اولی برای حضور در مسیر عشق و زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به شمار می‌رود.