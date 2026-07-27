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دو عضو مرکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۱۳ اصفهان، در مسابقه بینالمللی نقاشی هنگکنگ افتخار آفریدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، پیمان جوادیفر ۱۱ ساله و مهشید قاسمی ۱۶ ساله هر دو از مرکز فرهنگیهنری شماره ۱۳ کانون پرورش فکری استان اصفهان، نشان طلا و دیپلم افتخار این مسابقه را دریافت کردند.
شش عضو مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری این استان هم در مسابقه بینالمللی نقاشی گنجینههای ملی هنگکنگ موفق به کسب نشانهای طلا، نقره و برنز و دیپلم افتخار شدند.
این رویداد هنری با هدف ترویج گفتوگوی بینفرهنگی، معرفی میراث ملی کشورها و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان باحضور کودکان ونوجوانانی از بیش از ۲۰ کشور در حوزه هنرهای تجسمی برگزار شد و هر کشور پس از برگزاری مرحله ملی، آثار برگزیده خود را برای حضور در بخش بینالمللی معرفی کرد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این دوره، ۳۶۴ اثر نقاشی از اعضای مراکز خود را به دبیرخانه مسابقه در هنگکنگ ارسال کرد که در پایان شش عضو آن در میان برگزیدگان این رقابت جهانی قرار گرفتند.