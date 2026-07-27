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فرمانده انتظامی بندرانزلی از توقیف خودرو حامل مواد خوراکی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهابزاده با اعلام اینکه ماموران کلانتری ۱۴ حین کنترل خودروهای عبوری در محدوده منطقه آزاد انزلی به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند، گفت: در بازرسی از این خودرو ، انواع مواد خوراکی قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از معرفی متهم ۳۱ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی اشاره کرد و افزود: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.