به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب‌زاده با اعلام اینکه ماموران کلانتری ۱۴ حین کنترل خودرو‌های عبوری در محدوده منطقه آزاد انزلی به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند، گفت: در بازرسی از این خودرو ، انواع مواد خوراکی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از معرفی متهم ۳۱ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی اشاره کرد و افزود: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.