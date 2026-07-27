به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان با بیان اینکه این عملیات از ساعت ۲۲:۲۵ شب گذشته آغاز شد، گفت: فرد حادثه‌دیده در عمق حدود ۳۰ متری یک چاه قنات در منطقه «مزرعه مال گرفتار شده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی، پس از ۱۵ ساعت عملیات تخصصی، به‌صورت ایمن از چاه خارج شد.

روح ا... فدایی افزود: در این مأموریت، ۲۰ نفر از آتش‌نشانان با استفاده از ۶ دستگاه خودروی تخصصی امداد و نجات و کوهستان و تجهیزات ویژه، با همکاری یک تیم از جمعیت هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ عملیات نجات را به انجام رساندند.

وی گفت: پس از خارج کردن مصدوم از چاه و انجام اقدامات اولیه، این فرد برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.