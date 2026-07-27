به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمانشاه گفت: شهروندان می توانند به سایت بهزیستی مراجعه و ادرس این ۳۵ پایگاه تحت نظارت این اذاره کل دریافت کنند. خانم شیفی افزود: تعرفه ی پرداختی دولتی است و برای هر کودک بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان می باشد. وی تصریح کرد: این طرح به‌منظور افزایش آگاهی عمومی در خصوص بیماری‌های چشمی دوران کودکی و پیشگیری از اختلالات و معلولیت بینایی با استفاده از روش چارت E و دستگاه غربالگر عیوب انکساری در سه سطح متوسط: غربالگری، اپتومتریست و چشم‌پزشک بــرگزار می‌گـردد.