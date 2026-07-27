

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست گفت: در حال حاضر بیش از ۱۸ درصد از رسته‌های صنفی را واحدهای تولید کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که بخش قابل توجهی از تولیدات این صنوف ظرفیت صادرات و ارزآوری برای کشور را دارد.



قاسم نوده‌فراهانی یکی از چالش‌ها و موانع جدی پیش‌روی اصناف برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و همچنین صادرات محصولات صنفی را هزینه‌های سنگین این فرآیند دانست و افزود: خوشبختانه طی تفاهم‌نامه‌ای که میان اتاق اصناف ایران و سازمان توسعه تجارت منعقد شد، بستر مناسبی برای تسهیل حضور اصناف در نمایشگاه‌های بین‌المللی فراهم شده است.



رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: نیاز است تا کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران، گزارشی از وضعیت صنوف تولیدی در استان‌های کشور تهیه و پس از ارزیابی دقیق، رسته‌هایی که توانمندی ارائه محصولات خود در بازارهای بین‌المللی را دارند معرفی کنند.



رئیس سازمان توسعه تجارت هم از تشکیل میز خدمت ویژه اصناف در این سازمان خبر داد و گفت: توانمندی‌های اصناف در حوزه‌های مختلف به‌ویژه بخش تولید، بر کسی پوشیده نیست و حتی در تولید بسیاری از محصولات، اصناف در مقایسه با تولیدکنندگان بزرگ، بسیار موفق تر عمل کرده‌اند.



محمدعلی دهقان دهنوی افزود: اصناف همچنین با سلیقه و نیازهای بازار به خوبی آشنا هستند و از این رو می‌توانند، برآورد و تحلیل دقیق‌تری در خصوص تولید محصول مطابق با سلیقه بازار داشته باشند.



وی تأکید کرد: با تشکیل میز خدمت برای اصناف تولیدی، چالش‌ها و مشکلات صنوفی که ظرفیت صادرات دارند در سازمان توسعه تجارت احصا و اقدامات لازم در این راستا صورت خواهد گرفت.