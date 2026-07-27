به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا گفت: شب گذشته مرزبانان هنگ مرزی با همکاری اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهرستان بانه و رصد دقیق تحرکات مرزی، از ورود یکی از عناصر اصلی و کلیدی گروهک تروریستی پژاک به کشور مطلع شده و بلافاصله اقدامات عملیاتی برای دستگیری و مقابله با این تیم تروریستی را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران در این عملیات و حین پایش منطقه و رصد ترددها، یک دستگاه خودروی سمند حامل اعضای این تیم تروریستی را شناسایی کردند که در پی درگیری مسلحانه میان مرزبانان غیور و این عناصر متجاوز، ۴ تن از اعضای گروهک پژاک به هلاکت رسیدند.

سخنگوی پلیس گفت: در بازرسی از خودرو و محل درگیری، مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات اعم از چندین قبضه کلت کمری، خشاب، تیر جنگی و نارنجک دستی کشف شد.