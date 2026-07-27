برقراری پرواز مشهد- ایلام و سبزوار - نجف، ویژه اربعین
مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی گفت: پرواز مستقیم مشهد-ایلام و سبزوار-نجف ویژه زائران اربعین برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،محمود امانیبنی اظهارکرد: پرواز مستقیم مشهد- ایلام پس از ۷ ماه وقفه در آستانه اربعین حسینی به منظور رفاه زائران اباعبدالله الحسین (ع) دوباره برقرار شد؛ آخرین پرواز از فرودگاه مشهد به مقصد ایلام ۷ دی ماه سال گذشته انجام شد.
وی افزود: نخستین پرواز در این مسیر ساعت ۴ بامداد امروز ۵ مردادماه توسط هواپیمایی زاگرس انجام شدهو پرواز بعدی نیز فردا ۶ مردادماه توسط شرکت هواپیمایی آساجت انجام میشود.
مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی تصریحکرد: پروازهای فوقالعاده به مسیر نجف و بغداد نیز برقرار شده است و امروز ۵ مردادماه ۶ پرواز به مسیرهای نجف و بغداد برنامهریزی شده است.
امانیبنی همچنین با اشاره به برقراری پرواز سبزوار به نجف گفت:زائران غرب خراسان رضوی میتوانند برای شرکت در مراسم اربعین از طریق پرواز ویژه راهی کشور عراق شوند؛ تاریخ رفت این پرواز روز شنبه ۱۰ مرداد از فرودگاه سبزوار و برگشت آن پنجشنبه ۱۵مرداد از فرودگاه نجف اشرف خواهد بود.