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مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه طرح «شرکتهای کارور» یکی از مهمترین برنامههای دولت چهاردهم برای مدیریت ناترازی گاز به شمار میرود، گفت: این طرح با ایجاد ارتباط میان شرکت ملی گاز ایران و مشترکان، زمینه کاهش مصرف، افزایش بهرهوری و برد همزمان دولت، مردم، بخش خصوصی و محیط زیست را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سعید توکلی در آیین آغاز به کار طرح شرکتهای کارور در استانداری خراسان رضوی بیان کرد: طرح شرکتهای کارور یکی از بزرگترین اتفاقهای دولت چهاردهم در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی است و اکنون ۸۸ قرارداد در کشور در حال اجراست که ۳ قرارداد آن مربوط به استان خراسان رضوی بوده است و ۲۹ استان دیگر در این حوزه فعالیت دارند.
وی با تشریح سازوکار این طرح، افزود: شرکتهای کارور بهعنوان حلقه اتصال میان شرکت گاز و مشترکان عمل میکنند و با اجرای اقدامهایی همچون رعایت الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، اصلاح زیرساختها، تغییر رفتار مصرفی، فرهنگسازی و سایر راهکارهای بهینهسازی، بدون هیچ محدودیتی مقدار مصرف گاز را نسبت به خط مبنا کاهش میدهند و در ازای این صرفهجویی، اوراق صرفهجویی گاز دریافت میکنند.
معاون وزیر نفت در امور گاز یادآور شد: در این مدل، همه ذینفعان شامل دولت، مردم، شرکتهای کارور، اقتصاد کشور و حتی محیط زیست منتفع میشوند و این موضوع از مهمترین مزیتهای اجرای این طرح است. از اقدامهای مهم دولت چهاردهم اصلاح تعرفههای گاز بود که بدون ایجاد تبعات اجتماعی، تعداد پلکانهای تعرفه از ۱۲ به ۴ کاهش یافت.
توکلی با اشاره به وضع مشترکان پرمصرف بیان کرد: فقط ۱.۳۳ درصد از مشترکان در پلکان چهارم و گروه بسیار پرمصرف قرار دارند، اما همین گروه حدود ۶ درصد از منابع گاز کشور را مصرف میکنند. بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از این مصرف مربوط به راهاندازی کسبوکار خانگی با گاز ارزانقیمت، گرمایش استخرهای روباز، ساختمانهایی با اتلاف بالای انرژی و ویلاهای مناطق شمالی کشور است که در فصل زمستان فقط برای جلوگیری از آسیب به بناها گرم نگه داشته میشوند.
وی ادامه داد: شرکت ملی گاز ایران همسو با مدیریت مصرف تاکنون بیش از ۱۲۷ هزار موتورخانه را در سراسر کشور بهینهسازی کرده است و این روند ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاهها در اجرای طرح کارور، گفت: دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی، دانشگاهها، مراکز نظامی و دیگر سازمانها باید به اجرای طرح شرکتهای کارور ورود کنند؛ زیرا برکتهای این طرح بسیار گسترده است و اگر تا پایان دولت چهاردهم بتوانیم آن را بهطور کامل اجرا کنیم، یکی از بزرگترین اقدامهای کشور در حوزه صرفهجویی انرژی رقم میخورد.
توکلی با اشاره به شرایط صنعت گاز در آغاز فعالیت دولت چهاردهم افزود: زمانی که شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را در دولت چهاردهم آغاز کرد، با وجود تلاشهای انجامشده در سالهای قبل، ناترازی گاز بهطور جدی خود را نشان داده بود. در آن مقطع، خراسان رضوی از معدود استانهایی بود که کمیته انرژی فعال داشت، اما در برخی استانها به دلیل تصور فراوانی منابع گاز، موضوع بهینهسازی، چندان مورد توجه قرار نگرفته بود.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از منابع گازی کشور در جنوب و آبهای خلیج فارس قرار دارد، تصریح کرد: حدود ۷۶ درصد منابع گاز کشور در میدانهای دریایی و ساحلی قرار گرفته است، درحالیکه بیش از ۸۰ درصد مصرفکنندگان در نیمه شمالی کشور مستقر هستند و همین فاصله جغرافیایی یکی از عوامل ناترازی در شبکه گاز به شمار میرود.
معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: هماکنون ۷۳ درصد سبد انرژی کشور به گاز طبیعی وابسته است، ۸۳ درصد نیروگاههای حرارتی از گاز استفاده میکنند و بخش اعظمی از صنایع کشور نیز مصرفکننده این حامل انرژی هستند.
توکلی بار دیگر با تأکید بر هدفهای شرکتهای کارور، بیان کرد: هدف اصلی این طرح، مدیریت ناترازی گاز از طریق صرفهجویی واقعی و پایدار است. طراحی و تدوین این طرح، فرایندی بزرگ، تخصصی و زمانبر بود که با بررسیهای کارشناسی گسترده در دولت دنبال شد تا از نقش مؤثر این طرح در کاهش مصرف و افزایش بهرهوری انرژی در کشور اطمینان حاصل شود.