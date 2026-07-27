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سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: با تعدادی پهپاد، خطوط انتقال نفت از شرق عربستان سعودی به ینبع را هدف قرار دادیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه گفت: تعدادی از اهداف و نقاط حساس برای تأمین و انتقال نفت خام از شرق عربستان سعودی به ینبع را با تعدادی پهپاد هدف قرار دادیم.
به گزارش المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: این هدفگیری در پاسخ به نقض حریم هوایی یمن توسط پهپادهای دشمن سعودی است.
این در حالی است که عربستان اذعان کرد که تأسیسات نفتی در استان شرقی توسط پهپادها مورد حمله قرار گرفته است.
وزارت دفاع ادعا کرد که برخی از پهپادها را رهگیری کرده است، در حالی که اهداف برخی دیگر را مشخص نکرد.
این در حالی است که آتشسوزیها در غرب همچنان ادامه دارد.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی نیز به سرعت بیانیهای صادر و تأیید کرد که تأسیسات نفتی در استان شرقی هدف قرار گرفتهاند.
در این بیانیه ادعا شد که پهپادها از عراق شلیک شدهاند. عربستان سعودی چندین تأسیسات نفتی در استان شرقی، به ویژه در دمام، دارد.