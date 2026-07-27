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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از تعویض ۳ هزار و ۷۹۱ کنتور معیوب، نصب ۳ هزار و ۲۱۹ کنتور جدید و جمعآوری ۱۲۱ دستگاه ماینر غیرمجاز از ابتدای اجرای طرح مهتاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهندس محمد جواد جلیلی افزود: در عملکرد تجمعی طرح مهتاب، ۳ هزار و ۷۹۱ کنتور معیوب تعویض، ۳ هزار و ۲۱۹ کنتور جدید نصب و ۱۰۲ انشعاب غیرمجاز و دستکاریشده شناسایی و جمعآوری شده است.
وی به ۳ هزار و ۲۲۳ تست دیماندی و تطبیق ضرایب CT اشارهای کرد و گفت: ۱۹ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی و ۱۲۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز از ابتدای سال جاری جمع آوری شدند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، در تشریح عملکرد هفتگی سیزدهمین مانور نیز گفت: ۲۳۹ کنتور معیوب تعویض، ۱۸۲ کنتور جدید نصب، ۱۲ انشعاب غیرمجاز و موارد دستکاری جمعآوری و ۱۹۷ هزار و ۶۰۰ کیلوواتساعت انرژی احیا شد.