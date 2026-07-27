مدیر کل فرودگاه‌های استان فارس گفت: حادثه انحراف به راست جزئی هواپیمای تهران- شیراز به هنگام فرود در فرودگاه بین المللی شیراز، خسارت جانی و مالی نداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فخرالدین کشاورز گفت: این پرواز ، امروز به هنگام کاهش سرعت برای فرود در باند فرودگاه شیراز، اندکی به راست منحرف شد، اما مجددا در راستای باند قرار گرفت و با موفقیت کنترل شد.

وی افزود: بیشتر مسافران این پرواز حین انحراف جزئی به راست دچار استرس و ترس شده بودند.

مدیر کل فرودگاه‌های استان فارس بیان کرد: این حادثه خسارت جانی و مالی نداشت و همه مسافران در صحت و سلامت کامل هستند.

کشاورز ادامه داد: این حادثه با واکنش خوب همکاران حوزه ایمنی و نجات فرودگاه شیراز به طور مطلوب مدیریت شد.