فرماندار مندلی عراق، با تسلیت ایام اربعین حسینی و خوشامدگویی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از آمادگی کامل مرز مندلی برای پذیرش و خدمت‌رسانی به زائران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی ضمد الزهیری با قدردانی از همکاری مسئولان مرز سومار، افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امنیتی و عشایر منطقه با تمام ظرفیت در خدمت زائران هستند و تلاش می‌کنند با فراهم کردن امکانات و تسهیلات لازم، تردد زائران به‌صورت روان و ایمن انجام شود. فرماندار مندلی بر تداوم همکاری و هماهنگی با مسئولان شهرستان گیلانغرب برای ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین حسینی تأکید کرد.