

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر هادی حق‌شناس با صدور پیامی شهادت نیما مرادی، دریانورد جوان و دریادل غیور اهل بندرانزلی در حمله به کشتی تجاری در دریای خزر را تسلیت گفت و این اقدام جنایتکارانه دشمن را محکوم کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خبر شهادت مظلومانه دریانورد جوان و غیور گیلانی، شهید نیما مرادی، از فرزندان مردم دوست و پرتلاش دریادل بندرانزلی، در پی حمله جنایتکارانه به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

این اقدام ناجوانمردانه که منجر به شهادت یکی دیگر از فرزندان برومند ایران اسلامی شد، بار دیگر چهره واقعی عاملان این جنایت و بی‌اعتنایی آنان به اصول انسانی و حقوق بین‌الملل را آشکار ساخت.

اینجانب ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، شهادت این دریانورد جوان را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده معزز و داغدار آن شهید جوان، دوستان، مردم شریف بندرانزلی و استان گیلان و جامعه دریانوردی کشور تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید خون پاک این شهید مظلوم، همچون دیگر شهدای سرافراز ایران اسلامی، درخت عزت، استقلال و اقتدار این سرزمین را آبیاری خواهد کرد و یاد و نام "نیمای عزیز" برای همیشه در حافظه مردم قدرشناس گیلان و مردمان قهرمان پرور بندرانزلی ماندگار خواهد ماند.

از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام، علو درجات و همنشینی با سیدالشهدا حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای بازماندگان محترم، صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.



هادی حق‌شناس

استاندار گیلان