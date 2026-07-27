تقویت زیرساختهای استاندارد در شرق کشور
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ظرفیتهای تولیدی، صادراتی و معدنی خراسان جنوبی، از آمادگی این سازمان برای توسعه زیرساختهای استاندارد و حمایت از پژوهشهای منطقهای خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
؛ خانم فرزانه انصاری امروز در دیدار با استاندار خراسان جنوبی بر توسعه زیرساختهای استاندارد در شرق کشور تأکید کرد و استاندار نیز ایجاد پژوهشکده منطقهای استاندارد و تسهیل فرآیندهای تجاری در مرزهای استان را از مهمترین مطالبات این استان برشمرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به جایگاه این استان در حوزههای تولید، صادرات و ظرفیتهای معدنی، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد از توسعه زیرساختهای استاندارد در مناطق مختلف کشور، بهویژه شرق کشور، حمایت میکند و آمادگی دارد در چارچوب مأموریتهای تخصصی خود، زمینه تقویت پژوهشهای منطقهای و ارتقای نظام استاندارد را دنبال کند.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و بخشهای تولیدی و صادراتی افزود: توسعه متوازن نیازمند توجه همزمان به زیرساختها، کیفیت، تسهیل فرآیندها و پشتیبانی از فعالان اقتصادی است و سازمان ملی استاندارد این مسیر را با نگاه کارشناسی و فنی دنبال میکند.
در ادامه این نشست، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، با تشریح ظرفیتهای گسترده استان، بر لزوم تقویت استانداردهای شرق کشور و ایجاد پژوهشکده منطقهای استاندارد تأکید کرد و مردم این خطه را دارای روحیه کاری قوی و پشتکار بالا دانست.
هاشمی با اشاره به کسب رتبه نخست صادرات منطقه در سال گذشته، نقش مرزبانی را در رونق اقتصادی استان کلیدی توصیف کرد و گفت: خراسان جنوبی با برخورداری از معادن مختلف، تولیدات متنوع کشاورزی بهویژه زرشک و صنایع دستی، از جایگاه ویژهای در اقتصاد ملی برخوردار است.