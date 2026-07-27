نشست معاون اول رئیس جمهور با سفرای ادوار

معاون اول رئیس‌جمهور در نشست با جمعی از سفرای ادوار جمهوری اسلامی، ضمن بررسی الزامات سیاست خارجی کشور در شرایط پساجنگ، بر بهره‌گیری از تجربه دیپلمات‌های باسابقه و تبدیل تشکل سفرای ادوار به اتاق فکر دستگاه دیپلماسی تأکید کرد.