به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نشست هیات چهارنفره نظام مهندسی خراسان رضوی با محوریت بررسی چالش‌های حوزه خدمات مهندسی و ساخت‌وساز به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و حضور مدیران کل دستگاه‌های متولی این حوزه برگزار شد.

در این نشست، تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شرکت آب و فاضلاب مشهد با هدف نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تأسیسات آب و فاضلاب اماکن به امضا رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: در این نشست، موضوع حق‌الزحمه نظارت بر طرح‌های نهضت ملی مسکن مورد واکاوی قرار گرفت و در نهایت با درخواست کاهش ضریب «Y» در شیوه‌نامه ارجاع کار با لحاظ شرایط طرح‌های مرحله‌ای و واگذاری مسئولیت کامل به مهندسان پس از دریافت ۵۰ درصد حق‌الزحمه با رعایت ضوابط قانونی به مدت یک‌ونیم سال موافقت شد.

وحید داعی افزود: همچنین در خصوص تفاهم‌نامه گاز فشار قوی که با وجود تایید قبلی اجرایی نشده بود، بر قانونی بودن این مصوبه تأکید و مقرر شد دستگاه‌های مسئول حداکثر ظرف یک ماه نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

وی گفت:علاوه بر موارد مزبور دستورکار‌های دیگری از جمله اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، خدمات مهندسان شهرساز، نحوه ارائه خدمات در شهرک‌های صنعتی و محدودیت‌های مربوط به پروژه‌های زیر ۴۰۰ مترمربع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین تصمیم‌گیری در خصوص ضوابط «تعویض ناظر» به دلیل نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر فنی به نشست فوق‌العاده بعدی هیات چهارنفره موکول شد.

استان خراسان رضوی با سهم ۱۰ درصدی از چهار میلیون واحدی که از سال ۱۴۰۰ در قالب نهضت ملی مسکن در مدت چهار سال تقبل کرده است باید حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ایجاد کند که تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.